30 Aralık 2025 09:26
Sağlık özrüne başvuracağım ocak ayında. İstediğim yerde açık yoksa süreç nasıl işliyor


coshuva
Genel Müdür
30 Aralık 2025 10:43

diğer atamalardan hiç farkı yok.


Adem IŞIKK
Aday Memur
30 Aralık 2025 10:54

Hacam adı üstünde sağlık özrü. Nasıl farkı olmuyor

coshuva, 23 dk. önce

diğer atamalardan hiç farkı yok.


coshuva
Genel Müdür
30 Aralık 2025 10:58

hocam sağlık özrü atamasının diğer atama çeşitlerine göre herhangi bir avantajı yok. sağlık özrünüz varsa sadece tayin isteme hakkı elde ediyorsunuz okadar.

Adem IŞIKK, 12 dk. önce

Hacam adı üstünde sağlık özrü. Nasıl farkı olmuyor

