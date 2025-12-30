Apron Memurluğu Hk.

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Öncelikle merhaba

Apron memurluğunda B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ifadesi geçiyor. Ayrıca özel şartlar kısmında 7302 kodu var.

7302 KODU NE OLUYOR?

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği?nin 75. maddesinde 2015'te yapılmış olan değişiklik ile sürücü belgesinde yeni bir sisteme geçilmiş ve geçtiğimiz yıl itibari ile yeni sistem uygulamaya koyulmuştur. Bundan dolayı KPSS yerleştirmelerinde ilan edilen şoför kadrolarının karşısında yeni sistemdeki sürücü belgesi bulunmaktadır. Mezur Yönetmeliğin 10. maddesinde yeni maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde alınan ve sahibine römork takarak araç kullanım yetkisi veren ehliyetler ya da sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleriyle değişimi esnasında yeni sınıfına ek şekilde "E" ibaresinin eklenebileceği belirtildiği için, B sınıfı ehliyet talep edilen kadrolarda BE sınıfı ehliyeti olanların, C sınıfı ehliyet talep edilen kadrolarda CE sınıfı ehliyeti olanların, D sınıfı ehliyet talep edilen kadrolarda DE sınıfı ehliyeti olanların, D1 ehliyet talep edilen kadrolarda D1 E ehliyeti olanların tercih yapması mümkün olacaktır.

Sorum şu; B sınıfı sürücü belgesi yeterli mi yoksa BE mi istiyor. Bilen arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim.

