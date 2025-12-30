Öğretmenlik bitmiş...

Güneydoğu bölgesinden, batıdaki merkez bir okula bu sene tayin oldum. ?Merkez okul? dedikleri yer bu olsa gerek; öğretmenler, öğrencinin elinde adeta kuklaya dönmüş. Abartmıyorum, her teneffüs öğretmenler odasında ?şu çocuk böyle yaptı, o öyle dedi? konuşmaları dönüyor ve öğretmenlerde moral kalmamış durumda.

Özellikle sınıf öğretmenlerinden bazılarının sınıflarında ciddi sıkıntılı öğrenciler var. Birkaç sınıf öğretmeninin ?kocaman insanlar? öğretmenler odasında ağladığına şahit oldum; açıkçası şok oldum ve üzüldüm.

Doğuda köy okulunda görev yaptığım için daha sert bir tutumla disiplin sağlayabiliyordum. Burada da biraz sert davrandım ama şikâyet edilerek nasibimi aldım. Artık çocuk istediğini yapsın; sadece ?Evladım, herkesin istediği gibi yapma? diyerek normal bir tonda uyarıyorum, gerisine karışmıyorum.

Gerçekten bu mesleğin, benim açımdan, hiçbir yerde yapılabilir bir tarafı kalmadı. Bu nedenle zaten kendimce bazı çalışmalar yapıyorum ve umarım iki sene içerisinde bu meslekten kurtulmuş olurum.