Öğretmenlik bitmiş...


30 Aralık 2025 12:30
Öğretmenlik bitmiş...

Güneydoğu bölgesinden, batıdaki merkez bir okula bu sene tayin oldum. ?Merkez okul? dedikleri yer bu olsa gerek; öğretmenler, öğrencinin elinde adeta kuklaya dönmüş. Abartmıyorum, her teneffüs öğretmenler odasında ?şu çocuk böyle yaptı, o öyle dedi? konuşmaları dönüyor ve öğretmenlerde moral kalmamış durumda.

Özellikle sınıf öğretmenlerinden bazılarının sınıflarında ciddi sıkıntılı öğrenciler var. Birkaç sınıf öğretmeninin ?kocaman insanlar? öğretmenler odasında ağladığına şahit oldum; açıkçası şok oldum ve üzüldüm.

Doğuda köy okulunda görev yaptığım için daha sert bir tutumla disiplin sağlayabiliyordum. Burada da biraz sert davrandım ama şikâyet edilerek nasibimi aldım. Artık çocuk istediğini yapsın; sadece ?Evladım, herkesin istediği gibi yapma? diyerek normal bir tonda uyarıyorum, gerisine karışmıyorum.

Gerçekten bu mesleğin, benim açımdan, hiçbir yerde yapılabilir bir tarafı kalmadı. Bu nedenle zaten kendimce bazı çalışmalar yapıyorum ve umarım iki sene içerisinde bu meslekten kurtulmuş olurum.


Denizoztekin
Aday Memur
30 Aralık 2025 12:53

Yurtdışı mı düşünüyorsun kral


muro12
Aday Memur
30 Aralık 2025 12:55

Yok reis başka herhangi bir memurluk. Çocukların olmadığı herhangi bir yer.

Denizoztekin, 1 saat önce

Yurtdışı mı düşünüyorsun kral


ilker484
Şef
30 Aralık 2025 13:08

Öğretmenlerin %90 ı aynı şekilde düşünüyor özellikle sınıf öğretmenleri. İmkanı olan bırakıyor, emekli oluyor. Bu nesil bu şekilde büyüdükçe üst kademelerde daha da ciddi problemlere sebep olacaklar. Ciddi önlemler alınması gerekiyor bir an önce.

