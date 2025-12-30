Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

BiM idare mahkemesinin kararını red etti


30 Aralık 2025 12:46
BiM idare mahkemesinin kararını red etti

Herkese merhaba.. İhraç sonra idare mahkemesi davasını kazandım mesleğe geri döndüm 1 senedir çalışıyorum. Emniyet itiraz etmişti ve BİM idare mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermiş danıştay yolu açık yazıyor danıştaya taşıdığımızda şu an göreve devam eder miyim bilgisi olan var mı acaba


specialone1907
Aday Memur
30 Aralık 2025 12:51
Bim kararı uygulanır göreve devam edemezsin. Danıştayda kazanırsan tekrar dönersin

Fb1907102030
Aday Memur
30 Aralık 2025 12:51

Açığa alma falan mı olur yoksa yine ihraç mı


Fb1907102030
Aday Memur
30 Aralık 2025 12:53

Açığa alma falan mı olur yoksa yine ihraç mı

specialone1907, 1 saat önce
Bim kararı uygulanır göreve devam edemezsin. Danıştayda kazanırsan tekrar dönersin

specialone1907
Aday Memur
30 Aralık 2025 13:02
ihraç olursun
Fb1907102030, 1 saat önce

Açığa alma falan mı olur yoksa yine ihraç mı


Fb1907102030
Aday Memur
30 Aralık 2025 13:06

25 Aralıkda çıktı karar ne zaman tebliğ edilir henüz gelen bişey yok şu an

specialone1907, 1 saat önce
ihraç olursun

specialone1907
Aday Memur
30 Aralık 2025 13:11
tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde uygulanır
Fb1907102030, 1 saat önce

25 Aralıkda çıktı karar ne zaman tebliğ edilir henüz gelen bişey yok şu an


Fb1907102030
Aday Memur
30 Aralık 2025 13:13

Teşekkür ederim

specialone1907, 1 saat önce
tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde uygulanır
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Şark Personel Sayısı Emniyetin durumuTwitter da dolaşan yazıBiM idare mahkemesinin kararını red ettiİstifa ve bedelli askerlikYdk Sözlü SavunmaMaaş eşitlenmesi

Sözlük

sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 günün filmi 1 yasaklı madde testleri 1 kar tatili 1 2026 1 kayıp malezya uçağı 1 jaws 1 kabir ziyaretleri 2 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2

Son Haberler

Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacakİletişim Fakültesi Mezunları Bu İlana Neden Başvuramıyor?2 ilde yarın eğitime ara verildiDepremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldüGüvenilir Gıdada 2025 Bilançosu: 1,35 Milyon Denetim, 2,6 Milyar TL Ceza

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.