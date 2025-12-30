KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS Soru Yarışması Uygulaması


30 Aralık 2025 12:59
KPSS Soru Yarışması Uygulaması

İçinde bir çok soru var ve zamana karşı yarışıyorsunuz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onuraltun.kpss

Çok Yazılan Konular

Kitlerde çalışan arkadaşlar memur maaşları ne kadar?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalıİİBF eti maden ve EÜAŞ kaça düşer?5. Derece memur alımıHopa EÜAŞ yazan var mı?Ankara şeker fabrikasında çalışan var mı?Tarım orman bakanlığı su ürünleri mühendisi kadrosu bekleyenlerKPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorumASDEP

Sözlük

kabir ziyaretleri 2 2026 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 kayıp malezya uçağı 1 kar tatili 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 günün filmi 1 jaws 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 yasaklı madde testleri 1

Son Haberler

Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacakİletişim Fakültesi Mezunları Bu İlana Neden Başvuramıyor?2 ilde yarın eğitime ara verildiDepremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldüGüvenilir Gıdada 2025 Bilançosu: 1,35 Milyon Denetim, 2,6 Milyar TL Ceza

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.