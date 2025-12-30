yüzde 62 engelli raporu

Kanunda zamansız ve idarenin takdir yetkisi olmadan engelli raporu atama olur diyor, bu oran normal de %40 ama egm %50 ve üzeri istiyor ona ragmen gecen %80 oranım olmasına ragmen atama istedim hiçbir gerekçe göstermeden olumsuz cevap verildi, mahkemeye verdim, mahkeme süreci başladı beklmedeyim

Kanunda zamansız ve idarenin takdir yetkisi olmadan engelli raporu atama olur diyor, bu oran normal de %40 ama egm %50 ve üzeri istiyor ona ragmen gecen %80 oranım olmasına ragmen atama istedim hiçbir gerekçe göstermeden olumsuz cevap verildi, mahkemeye verdim, mahkeme süreci başladı beklmedeyim