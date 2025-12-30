Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
yüzde 62 engelli raporu


30 Aralık 2025 14:26
merhaba rahatsızlıgımdan dolayı yüzde 62 engelli raporu aldım yönetmelikte engellı raporu ile arama yapışabılır ıbaresı var mı varsa benım atamam yapılır mı

ceyarimo
Aday Memur
30 Aralık 2025 14:42
geçmiş olsun devrem gih olmadanmı demek istedin

sultan34343131
Aday Memur
30 Aralık 2025 15:51
evet hıh olan ak istemiyorum engelli raporu ile tayın olur mu

cano3003
Genel Müdür
30 Aralık 2025 15:54
Kanunda zamansız ve idarenin takdir yetkisi olmadan engelli raporu atama olur diyor, bu oran normal de %40 ama egm %50 ve üzeri istiyor ona ragmen gecen %80 oranım olmasına ragmen atama istedim hiçbir gerekçe göstermeden olumsuz cevap verildi, mahkemeye verdim, mahkeme süreci başladı beklmedeyim

sultan34343131
Aday Memur
30 Aralık 2025 16:13
benimki hıc olmaz o zaman devrem

cano3003
Genel Müdür
30 Aralık 2025 16:41
Farklı kurumlar da mahkeme yolu ile gidenler var, Emsal kararlar bulup ekledik gönderdik, geriye kalan süreç
