İlçe sınav komisyonu

İlçe sınav komisyonunda görevli öğretmenler ne iş yapar? Ne zaman çalışıyorlar ve ücret alıyorlar mı? Buralarda görev almak mantıklı mıdır? Bilgisi olan arkadaşlar var mı acaba

