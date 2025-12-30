Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sayın Bakan bu forumu takip ediyormudur?


30 Aralık 2025 17:15
Sayın Bakan bu forumu takip ediyormudur?
Sayın bakan önemli bir sitesin forumu olması dolayısıyla açılan başlıklardan ve yorumlardan haberi oluyormudur?

berkaydal
Daire Başkanı
30 Aralık 2025 18:13

Geçen kandilde konuştuk. Fırsat buldukça bakıyorum dedi. Hatta nick almış bazen cevap yazıyormuş.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
30 Aralık 2025 18:41

İnşallah bu forumdan haberi yoktur. Aksi halde topluca yeniden eğitimden geçirir bizi . Cümlede anlamdan bihaber , noktalama işaretleri ve yazım yanlışları dolu yazılar ile meramını anlatmaya çalışan nice MEB çalışanı var.

berkaydal, 2 saat önce

Geçen kandilde konuştuk. Fırsat buldukça bakıyorum dedi. Hatta nick almış bazen cevap yazıyormuş.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
30 Aralık 2025 19:45

Öğretmenler Odası buluşmalarından fırsat bulup da fırsat bulamamışlardır.

Şimdilerde şahısların problemleri eksenli çok fazla konu olsa da bir ara eğitimin genel sorunları forumda ciddi yer tutuyordu. Üst bürokrasi bunları görmek ya da gördüğünü hissettirmek çok istemese gerek.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Geçmişe yönelik izin düzenlenebilir mi?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuOrtaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıKpss olmadan öğretmenlikten memurluğa geçiş mümkün mü?Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Bazı branşlar tazminat almalı.Açıklanan illere göre norm fazlası öğretmen branşları sayısı

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 2026 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 kabir ziyaretleri 2 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 kayıp malezya uçağı 1 jaws 1 günün filmi 1

Son Haberler

Kaçak sigarayı polise bildiren kargo şube müdürünü öldürdüTürkiye'ye dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındıYargıtay'ın, Narin Güran cinayeti davasındaki hükmünün gerekçesi açıklandıDünyanın en kalabalık ülkesi değiştiTakım bulması istenen Necip Uysal'dan açıklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.