Botaş mülakat kıyafeti


30 Aralık 2025 18:08
Botaş mülakat kıyafeti

Botaş makine teknikeri mülakatta nasıl bir kıyafet giyilmeli takım elbisemi girenler yardımcı olabilirmi


yeşilrussel
Memur
30 Aralık 2025 18:55

Takım elbise giy kıyafetlerde önem veren komisyon üyeleri olabiliyor


KingSlayer54
30 Aralık 2025 19:03
hocam kesinlikle takım elbise giy
