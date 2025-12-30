Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Kronik hastalık raporu?


30 Aralık 2025 18:41
Kronik hastalık raporu?

2019 da aldığım kronik hastalık raporum var bu kar tatilinde kronik hastalık olarak geçiyor mu?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Şark Personel Sayısı BiM idare mahkemesinin kararını red ettiEmniyetin durumuTwitter da dolaşan yazıİstifa ve bedelli askerlikyüzde 62 engelli raporuTedavi İzni Hk.

Sözlük

kabir ziyaretleri 2 günün filmi 2 2026 1 kayıp malezya uçağı 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 jaws 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2

Son Haberler

Kaçak sigarayı polise bildiren kargo şube müdürünü öldürdüTürkiye'ye dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındıYargıtay'ın, Narin Güran cinayeti davasındaki hükmünün gerekçesi açıklandıDünyanın en kalabalık ülkesi değiştiTakım bulması istenen Necip Uysal'dan açıklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.