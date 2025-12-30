İdare Memurluğu Yazılı Sınavı Kazanan Arkadaşlar Bu Başlıkta Toplanalım

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Mazeret TayiniKatiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?Geçici Görevler İptal Mi EdiliyorNitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerdeBelediyeye Geçiş Nasıl YapılırUYAP Son GüncellemeKadrolu Memurun İsteğe Bağlı Nakil İsteğiSonuçlar Açıklandı. CTE Koca (1) Ayda Neden Bir Sayı Açıklayamıyor?Yeşil Pasaport İçin Dolu Boş Kararnamesiİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım Lütfen
Sözlük
Son Haberler
Meteoroloji'den 7 il için don uyarısıİstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheliye tutuklama talebiEğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller'Atatürk Havalimanı saldırısı faili tahliye edildi' paylaşımlarına soruşturmaSomali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.