30 Aralık 2025 20:34
Kurumun 4B sözleşmeli personel ile sözleşme yenilememesi
Arkadaşlar yıllarca rmik verip kpssdem puan almışız yetmemiş mülakata tabi tutulmuşuz idare diyor ki ihtiyaç kalmazsa performans düşük olursa sözleşme yenilenmeyebiliriz yani bizim haklarimiz bu kadar mı korumasız bu kadar mı degersiziz nasıl oluyoe böyle bir şey

Uss34
Aday Memur
30 Aralık 2025 21:22
hadi ama ya cevap lutfen
