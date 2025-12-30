Kurumun 4B sözleşmeli personel ile sözleşme yenilememesi

Arkadaşlar yıllarca rmik verip kpssdem puan almışız yetmemiş mülakata tabi tutulmuşuz idare diyor ki ihtiyaç kalmazsa performans düşük olursa sözleşme yenilenmeyebiliriz yani bizim haklarimiz bu kadar mı korumasız bu kadar mı degersiziz nasıl oluyoe böyle bir şey

