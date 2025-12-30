KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

4B sözleşmeli personelin idarece sözleşmesinin uzatilamamasi


30 Aralık 2025 20:51
4B sözleşmeli personelin idarece sözleşmesinin uzatilamamasi
Arkadaşlar hali hazırda 4B li memur olarak atanmış bulunmaktayım. Kurumum sozlesmemi fesih ederse ve bir daha imzalamazsa tekrardan aynı puanımı kullanıp atanabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Kitlerde çalışan arkadaşlar memur maaşları ne kadar?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalıİİBF eti maden ve EÜAŞ kaça düşer?5. Derece memur alımıHopa EÜAŞ yazan var mı?Ankara şeker fabrikasında çalışan var mı?Tarım orman bakanlığı su ürünleri mühendisi kadrosu bekleyenlerEÜAŞ'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlarKPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorumASDEP

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 8 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 kabir ziyaretleri 2 günün filmi 2 kar tatili 1 2026 1 jaws 1 kayıp malezya uçağı 1

Son Haberler

Meteoroloji'den 7 il için don uyarısıİstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheliye tutuklama talebiEğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller'Atatürk Havalimanı saldırısı faili tahliye edildi' paylaşımlarına soruşturmaSomali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.