Zabıta Memuru olarak görev yapılan sürenin alt hizmetten sayılıp sayılamayacağı


30 Aralık 2025 21:54
Zabıta Memuru olarak görev yapılan sürenin alt hizmetten sayılıp sayılamayacağı

Merhaba 12 yıl Zabıta Memuru olarak görev yaptım son bir buçuk yıldır da bilgisayar isletmeni olarak görev yapıyorum yuksek lisans mezunuyum kadro derecem 3 açılacak sivil savunma uzmanı gorevde yukselme sinavina basvuru yapabilir miyim.

