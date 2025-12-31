Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

KİT Müfettişliği mi yoksa Bakanlık Müfettişliğimi?


31 Aralık 2025 09:09
KİT Müfettişliği mi yoksa Bakanlık Müfettişliğimi?

Değerli dostlar, belirttiğim üzere 2 ayrı yerin müfettişliğinden birini tercih etmek zorundayım. Daha önce tecrübesi olan Üstadlarım varsa bilgilerinizi almak isterim. Kit mi Bakanlık mı? artıları eksileri nelerdir? İki kurumda Ankara'da şehir bazlı problemim yok, şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.


Moleskin
Aday Memur
31 Aralık 2025 10:29

Vaaaovv.Kendini başlamadan erken kaptırmışsın. Üstad, müstad diye. :)))


inspector0637
31 Aralık 2025 10:40

Şuan bir kurumda müfettiş yardımcısı olarak çalışıyorum, kit yada bakanlıkta değilim sorumdaki amaç buydu kardeşim, farklı yere çekmen hoş olmamış

Moleskin, 3 saat önce

Vaaaovv.Kendini başlamadan erken kaptırmışsın. Üstad, müstad diye. :)))

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 giyim yardımıTEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyonBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTEİAŞ giyim yardımıElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?kadroludan sözleşmeliye veya kite geçiş Botaş mülakat kıyafetiKİT Müfettişliği mi yoksa Bakanlık Müfettişliğimi?

Sözlük

günün filmi 1 kayıp malezya uçağı 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 2026 2 jaws 1 kar tatili 1 kabir ziyaretleri 2 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6

Son Haberler

Fenerbahçe'den olağanüstü kongre kararı!112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istediEngellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecekArtvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.