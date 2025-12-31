Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

2016 toplu sözleşmesinde verilen 1 dereceden faydalanamamak.


31 Aralık 2025 13:22
2016 toplu sözleşmesinde verilen 1 dereceden faydalanamamak.

2015 yılında sözleşmeli olarak göreve başladım. Danıştay İDDK kararı gereği verilen hakkımızı geri aldılar ve derece düşürdüler. Bu sene toplu sözleşmede bu kararın çıkmasını bekliyordum fakat vermediler. Bunu hiç bir şekilde alamayacak mıyız veya gelecek planlarda var mı acaba bilen var mı ? 3 yıl hakkımız geride şu anda ve hiç bir şey yapamıyoruz.

Çok Yazılan Konular

Katiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?Yeşil Pasaport İçin Dolu Boş KararnamesiMazeret TayiniNitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerdeKadrolu Memurun İsteğe Bağlı Nakil İsteğiSonuçlar Açıklandı. CTE Koca (1) Ayda Neden Bir Sayı Açıklayamıyor?Faizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?UYAP Son Güncellemeİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım LütfenGeçici Görevler İptal Mi Ediliyor

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 zina 1 kayıp malezya uçağı 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 2026 2 kar tatili 1 kabir ziyaretleri 2 jaws 1 günün filmi 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 197 bin 999 liraya yükseldiSivas'ın dışarı ile ulaşımı kesildiMEB'den yılın son e-bülteni: 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' eğitimde yeni rotaOtizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü tahliye edildiAYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.