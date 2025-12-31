Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
il sağlıkta çalışanlar bakabilirmi ?


il sağlıkta çalışanlar bakabilirmi ?
tıbbi sekreter mezunuyum kpss puanımda var ama sürekli işçi güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum tıbbi sekreter olarak çalışmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim nasıl bir dilekçe vermeliyim il sağlığa ?

Sınava girip atanacaksınız, dilekçeyle olmaz.

