Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Boşanmaya bağlı tayin


31 Aralık 2025 19:23
Boşanmaya bağlı tayin

eşimle ant. boşandık 7 aylık bebeğim var çekişmeli olmadıysa tayin alamassınn dediler ailemin yanına gitmek istiyorum red gelirmi acaba


Htc4663
31 Aralık 2025 19:43

cevap verebilirisiniz bilgisi olan yok mu arkadaşlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıOcak ayı iller arası tayinTıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?Becayiş hakkında2026 Ocak iller arası tayin hemşireTıbbi sekreter hizmet puanıİstifa sonrası açıktan atama 2025Boşanma tayini hk.KİT'den sağlık bakanlığı 4B'ye geçişMSB hemşire

Sözlük

jaws 1 kar tatili 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 9 2026 2 kabir ziyaretleri 2 zina 1 kayıp malezya uçağı 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1

Son Haberler

Bakan Güler'den SDG'ye 10 Mart Mutabakatı uyarısıBakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!EGM, 163 bin 453 asayiş personeliyle yılbaşı gecesinde sahadaErdoğan Mehmetçik'e seslendi: Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.