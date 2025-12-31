KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Sağlık yönetimi AÖF örgüne geçebilir mi


31 Aralık 2025 19:42
Bu sene DGS ile sağlık yönetimi aöf 3.sınıftan başladım, şuan bir dönem bitecek, sorum şu, bahar dönemi için örgün bir sağlık yönetimi bölümüne geçebilir miyim, nasıl geçerim, bahar dönemi olmazsa 4.sınıf güz dönemi için böyle bir imkan varmıdır

