Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Gezi düzenlemek gerekli iş ve işlemler.


31 Aralık 2025 20:32
Merhabalar öğrencilerimle okulun son haftası pazartesi gezi yapmak istiyorum branşımla ilgili bir müzeye.. ne yapmam gerek nasıl izin almalıyım


ömer42
Genel Müdür
31 Aralık 2025 21:48

İlçe içine ders kapsamında yapılacak gezilere okul müdürü izin verir hocam. Gezi planı yapmanız ve velilerden izin almanız lazım. Örneğini internetten bulabilirsiniz. Zaman zaman ilçe okullara gönderir gezi evrakları diye. En önemli husus geziye gidilecek araç. Toplu taşıma ile giderseniz prosüdüre gerek kalmaz.

