2026 Yılbaşı Taltifi


31 Aralık 2025 20:36
2026 Yılbaşı Taltifi
Bazı illerde itina ile son taltiften yararlanamayan personeller göreve yazılmış. önceki yıllarda olduğu gibi tüm personeli çalıştıralım anlayışı da yok. Yılbaşı taltifi verilecek gibi duruyor. umarım hakkaniyetli bir dağıtım olur. hayırlı akşamlar.

Alp340626
Şef
31 Aralık 2025 20:47
Ankara 12)12 küçük illerdedir o dediğin merak etme yine çalışana bişey yatmaZ

ebola_31
Şef
31 Aralık 2025 21:28
Sadece gerçek polislere yatar bugün çalışsın çalışmasın hatta senelik izinli olsun farketmez. Bu emniyetin değişmez değişmesi teklif dahi edilemez kurallarındandır. Çalışılan yer farketmez o yerin yükünü çeken karakol ekipler gibi çok afedersiniz eşşekleri vardır onlar çalışır ama kaymağı torpilli yerlerde çalışan gerçek polisler yer bu her zaman böyledir. Bu başlık altındaki fısıltılara inanıp borçlanmayın ben 20 senedir yılbaşında karakol ekipler gibi yerlere taltif yattığını görmedim.

kripto1982
Daire Başkanı
31 Aralık 2025 22:55

Arkadaşlar iyi akşamlar, eğer hasbelkader yılbaşı taltifi yatarsa bizde grubta gündüzdeyz, yarın son gündüz, 5 gün 12 12 calsyorz çakma 12 36 sisteminde, bizide dahil ederlermi taltif verirlermi, bu arada kadrom ekipler, bu ay verilen taltiften almadım, grupta zaten alan yok

