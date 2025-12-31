Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
399 KHK'lı TCDD Sürveyanı iken 657/4-B Öğretmenliğe Geçiş


31 Aralık 2025 21:52
399 KHK'lı TCDD Sürveyanı iken 657/4-B Öğretmenliğe Geçiş

Merhaba,

Hâlihazırda TCDD?de 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli sürveyan olarak görev yapmaktayım.

Yaklaşık 8 aydır görevdeyim.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı?nın açtığı 657 sayılı Kanun?un 4/B maddesine tabi öğretmen alımına başvuru yaptım. Atamam gerçekleşirse, mevcut görevimden istifa ederek öğretmenliğe başlamayı planlıyorum.

Bu kapsamda kafama takılan hususlar şunlardır:

399 KHK?lı sözleşmeli personelin istifa ederek 657/4-B?li öğretmenliğe geçmesinde yasal bir engel var mıdır?

İstifa sonrası bekleme süresi (6 ay / 1 yıl gibi) uygulanır mı?

399 KHK?daki sözleşme feshi, 657/4-B atamasına engel teşkil eder mi?

Daha önce benzer durumda olup istifa ederek 4/B?li öğretmenliğe başlayan var mı?

Bilgisi ve tecrübesi olanların yönlendirmesini rica ederim.

Şimdiden teşekkür ederim.

