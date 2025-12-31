Ajet bu tür bir bilet iptalinde ücret iadesini ne zaman yapıyor?

Gündem \ Tatil ve Gezi
31 Aralık 2025 22:18
merhabalar,

suudi arabistana yapmayı düşündüğüm seyahat için bugun bilet aldıktan yaklaşık 2 saat sonra sehven yaptığım bir hatalı seçimden dolayı biletin hatalı olduğunu gördüm ve yeni yıl nedeniyle sanırım tatile girdiklerinden bir türlü kendilerine ulaşamadığımdan ben de bileti iptal ettim. (iptal bileti satın aldıktan yaklaşık 3 saat sonra gerçekleşti)

ancak ücret iadesi henüz hala yapılmadı ve kendilerine de ulaşamıyorum.

sizce bu ücret iadesi ne zaman yapılır ve daha önce yaşadınız mı böyle bir olay?

ve/yada ek birşey yapmam gerekli mi ?

