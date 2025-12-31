Ajet bu tür bir bilet iptalinde ücret iadesini ne zaman yapıyor?

Kullanıcı Uyar
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal ettiBakan Memişoğlu: Yılbaşında da milletimizin sağlığı için görev başındayız112 Acil Çağrı Merkezlerince bu yıl 95 milyon çağrı yanıtlandıBakan Bayraktar: 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi iki katına çıkaracağız2026 gelir vergisi dilimlerini gösteren tebliğ R.G.'de yayımlandı
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.