Paramedik eğitim tayininde üst öğrenim sayılan bölümler


31 Aralık 2025 23:07
Paramedik eğitim tayininde üst öğrenim sayılan bölümler

Nelerdir bilenler aydınlatabilir mi acaba birde iller arası yaptık gitmedik ceza aldık eğitim tayininde de geçerli mi ceza ?

