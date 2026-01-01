Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Başöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?


01 Ocak 2026 00:25
Başöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?

Hocalarım başöğretmenlik eğitimleri herkes için kendi branşındamı tanımlanıyor?Benim branşım dışında görsel sanatlar olarak tanımlanmış.Yanlışlık olabilir mi?


Sakaryalı540
Şef
01 Ocak 2026 12:26

Hepsi aynı diye biliyorum. Branş farkı yok


Fattek
Aday Memur
01 Ocak 2026 12:42
Teşekkür ederim bazılarında sınıf ve özel eğitim alanı olarak tanımlanmış o yüzden kafam karıştı
Dkdemir0107
Aday Memur
01 Ocak 2026 21:23
eğitimler 3 ocakta başlamıyor mu size eğitim tanımlandığını nerden gördünüz hocam

Fattek
Aday Memur
01 Ocak 2026 21:46
2 Ocakta başlıyor.Mebbiste gördüm

tonya61
Memur
01 Ocak 2026 22:29
Mebbiste nerede yazıyor,ben göremedim.Kariyer Basamakları bölümünde mi?
Fattek
Aday Memur
01 Ocak 2026 22:31
Evet kariyer basamakları bölümünde
tonya61
Memur
01 Ocak 2026 22:34
Ben branş bölümü göremedim hocam,sadece mezun olduğum üniversite ve bölüm yazıyor.

Ogretmenhanm
Memur
01 Ocak 2026 22:41
başöğretmenlik meslekte 20 yılı dolduranlara mı yoksa uzmanlıkta 20 yılı dolduranlara mi veriliyor. bilmedigim için soruyorum kusuruma bakmayın

tonya61
Memur
01 Ocak 2026 22:54
Meslekte 20 yıl yeterli.
