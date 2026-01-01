Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
01 Ocak 2026 00:25
Hocalarım başöğretmenlik eğitimleri herkes için kendi branşındamı tanımlanıyor?Benim branşım dışında görsel sanatlar olarak tanımlanmış.Yanlışlık olabilir mi?

