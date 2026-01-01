KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Pomem Önlisans Puan ?


arkadaşlar merhaba dün açıklanan alana göre 1700 önlisans Alınacak sizce puan kaça kadar düşer 67,55 Şans var mıdır

