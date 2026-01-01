Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
ÜDS Başvurularında Hakkımın Yendiğini Düşünüyorum, Dava Hakkım Var mı?


01 Ocak 2026 05:07
Bu sene açılan sınavlarda, GYS hakkımı 2 gün ile kaçırdım, 7'sinde 10. yılım dolacaktı, başvurular 5'inde bitti, reddettiler.

ÜDS için de başvuru yapmıştım, bilgi işleme geçmek istiyordum, Web Tasarım ve Kodlama bitirdim, ancak bu bölümün başvuru yapabilecek bölümler arasında olmadığı gerekçesi ile bu başvurum da reddedildi. Başvuru yapabilen bölümler arasında "web teknolojileri ve programlama" var, ancak böyle bir bölüm YÖK sisteminde yok. Büyük bir olasılıkla PGM bu rehberi ya da adı her ne ise hazırlarken bunu hazırlayan memur bunu yanlış yazdı ya da fazladan yazdı, ancak Yök Atlas'a bakarsanız böyle bir bölüm olmadığını göreceksiniz siz de.

Şimdi bu söylediklerim doğrultusunda sizce de bu haksızlığa uğradığım ya da benim gibi olan başkalarını da sayarsak haksızlığa uğradığımız anlamına gelmez mi?

Eğer geliyorsa, bunda hukuki bir yola başvurma hakkımız var mıdır? Bir şey elde edemeyeceğimiz belli, lakin maksat içimiz soğusun diyorum.

Şimdiden teşekkürler.

