Kaymakamlık sınavında 1.olursak da mı mülakatta eleniriz?


01 Ocak 2026 08:40
Arkadaşlar merhaba 96 doğumluyum bu sene sınava girip hukuk okumayı düşünüyorum.Hedefim kaymakamlık ve 4 sene boyunca okurken bir yandan kaymakamlık sınavına hazırlanacağım.34 yaşında mezun olunca iki tane sınava giriş hakkım oluyor.Sorum şu;duyduğuma göre kaymakamlık sınavında 1.olanlar temayüle göre torpili olmasa bile mülakatı geçiyormuş bu doğru mu?


kamuhizmeti123
Aday Memur
01 Ocak 2026 10:48

teamül gereği öyle imiş, geçmişte 1. olup giremeyen olmuş ama.


kamuhizmeti123
Aday Memur
01 Ocak 2026 10:49

hukuk okurken sene kaybederseniz çok riskli olur. çap imkanı ya da üstten ders alma kolaylığı olan üniversiteleri tercih etmenizi öneririm.

kamuhizmeti123, 30 dk. önce

