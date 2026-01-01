Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

EKPSS güncel sıralamam


01 Ocak 2026 08:46
EKPSS güncel sıralamam

arkdaşlar ben ekpss 2024 de girdim 92 puan ve 533. sıradayım (ortaögretim) 1. atamada gidemedim ve ortaogretimde hic boş kontenjan kalmadı yani önümdeki insanlar gittiler zaten aramızda 1 -2 puan vardı bu durumda benim güncel sırlamam 533 den 114 mi düşmüş oldu sistem nasıl işliyor?

