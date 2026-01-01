Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İller arasi elazığ hemsire


01 Ocak 2026 09:28
İller arasi elazığ hemsire

ocak iller arası tayinde Elazığ'ı yazacak arkadaşlar var mı?

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıOcak ayı iller arası tayinBoşanmaya bağlı tayinTıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?2026 Ocak iller arası tayin hemşireİstifa sonrası açıktan atama 2025Tıbbi sekreter hizmet puanıKİT'den sağlık bakanlığı 4B'ye geçişBoşanma tayini hk.Özel sektör eş durumu dilekçe verdim

Sözlük

sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 kabir ziyaretleri 2 kar tatili 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 14 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 zina 1 2026 1

Son Haberler

2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve istisna tutarları açıklandıGalata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldıPatent başvurularında geçerli olacak yeni ücretler belli olduBulgaristan Euro bölgesine dahil olduYılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.