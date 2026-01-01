ETK Düzenlemesi Görüş ve Öneriler

Zorunlu ikinci şark görevi; ? Aile birliğini zedelemekte ? Psikolojik ve sosyal yıpranmaya yol açmakta ? Personel motivasyonunu ciddi biçimde düşürmektedir. Talep: Zorunlu ikinci şark uygulaması tamamen kaldırılmalı, dezavantajlı bölgelerde görev gönüllülük esasına bağlanmalıdır. Atama ve Yer Değiştirme Sisteminin İnsan Odaklı Hale Getirilmesi ? Atama ve yer değiştirmelerde eş durumu, çocukların eğitimi, sağlık mazeretleri ve hizmet süresi kanuni güvence altına alınmalıdır. ? İdarenin takdir yetkisini sınırsız kullandığı uygulamalara son verilmelidir. Talep: Atama ve yer değiştirme esasları yönetmeliklerle değil, doğrudan kanun maddesiyle düzenlenmelidir. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğinde Liyakat Mevcut sistem; ? Objektiflikten uzak ? Mülakat ağırlıklı ? Personelde adalet duygusunu zedeleyen bir yapıya sahiptir. Talep: ? Görevde yükselme ve unvan değişikliği yalnızca yazılı sınav ve hizmet puanı esasına dayanmalıdır. ? Sözlü mülakat uygulamasına son verilmelidir. Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Sorununun Çözülmesi Polisler fiilen: ? Belirsiz çalışma saatleri ? Karşılıksız fazla mesai ? Dinlenme hakkından yoksunluk sorunları yaşamaktadır. Talep: ? Haftalık çalışma süresi ve fazla mesai kanunda açıkça tanımlanmalıdır. ? Fazla mesai mutlaka izin veya ücret olarak karşılanmalıdır. Psikolojik ve Sağlık Destek Hakkı Yüksek stres, şiddet riski ve yoğun mesai, polislerin ruh sağlığını ciddi biçimde etkilemektedir. Talep: ? Ücretsiz psikolojik destek ? Düzenli sağlık taramaları ? Meslek sonrası rehabilitasyon hakları kanuni güvenceye kavuşturulmalıdır. Emeklilik ve Yıpranma Payı Düzenlemesi Polislik mesleği fiilen yıpratıcı olmasına rağmen emeklilik hakları bu gerçekliği yansıtmamaktadır. Talep: ? Fiili hizmet süresi zammı genişletilmeli ? Risk primi emekliliğe yansıtılmalıdır. Disiplin İşlemlerinde Hukuki Güvence Disiplin süreçlerinde: ? Ölçüsüz cezalar ? Savunma hakkının zedelenmesi ? Keyfi uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Talep: ? Savunma hakkı mutlak güvence altına alınmalı ? Disiplin cezalarında ölçülülük ve orantılılık ilkesi kanuna açıkça yazılmalıdır. Emniyet Teşkilatı'nın güçlenmesi; personelinin huzurlu, güvende ve adil şartlarda görev yapmasına bağlıdır. Polisin fedakarlığı geçici yönetmeliklerle değil, kalıcı kanun güvencesiyle karşılık bulmalıdır. Bu talepler, yalnızca polislerin değil, toplumun tamamının güvenliği ve kamu düzeninin sürekliliği açısından zorunludur.

Zorunlu ikinci şark görevi; ? Aile birliğini zedelemekte ? Psikolojik ve sosyal yıpranmaya yol açmakta ? Personel motivasyonunu ciddi biçimde düşürmektedir. Talep: Zorunlu ikinci şark uygulaması tamamen kaldırılmalı, dezavantajlı bölgelerde görev gönüllülük esasına bağlanmalıdır. Atama ve Yer Değiştirme Sisteminin İnsan Odaklı Hale Getirilmesi ? Atama ve yer değiştirmelerde eş durumu, çocukların eğitimi, sağlık mazeretleri ve hizmet süresi kanuni güvence altına alınmalıdır. ? İdarenin takdir yetkisini sınırsız kullandığı uygulamalara son verilmelidir. Talep: Atama ve yer değiştirme esasları yönetmeliklerle değil, doğrudan kanun maddesiyle düzenlenmelidir. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğinde Liyakat Mevcut sistem; ? Objektiflikten uzak ? Mülakat ağırlıklı ? Personelde adalet duygusunu zedeleyen bir yapıya sahiptir. Talep: ? Görevde yükselme ve unvan değişikliği yalnızca yazılı sınav ve hizmet puanı esasına dayanmalıdır. ? Sözlü mülakat uygulamasına son verilmelidir. Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Sorununun Çözülmesi Polisler fiilen: ? Belirsiz çalışma saatleri ? Karşılıksız fazla mesai ? Dinlenme hakkından yoksunluk sorunları yaşamaktadır. Talep: ? Haftalık çalışma süresi ve fazla mesai kanunda açıkça tanımlanmalıdır. ? Fazla mesai mutlaka izin veya ücret olarak karşılanmalıdır. Psikolojik ve Sağlık Destek Hakkı Yüksek stres, şiddet riski ve yoğun mesai, polislerin ruh sağlığını ciddi biçimde etkilemektedir. Talep: ? Ücretsiz psikolojik destek ? Düzenli sağlık taramaları ? Meslek sonrası rehabilitasyon hakları kanuni güvenceye kavuşturulmalıdır. Emeklilik ve Yıpranma Payı Düzenlemesi Polislik mesleği fiilen yıpratıcı olmasına rağmen emeklilik hakları bu gerçekliği yansıtmamaktadır. Talep: ? Fiili hizmet süresi zammı genişletilmeli ? Risk primi emekliliğe yansıtılmalıdır. Disiplin İşlemlerinde Hukuki Güvence Disiplin süreçlerinde: ? Ölçüsüz cezalar ? Savunma hakkının zedelenmesi ? Keyfi uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Talep: ? Savunma hakkı mutlak güvence altına alınmalı ? Disiplin cezalarında ölçülülük ve orantılılık ilkesi kanuna açıkça yazılmalıdır. Emniyet Teşkilatı'nın güçlenmesi; personelinin huzurlu, güvende ve adil şartlarda görev yapmasına bağlıdır. Polisin fedakarlığı geçici yönetmeliklerle değil, kalıcı kanun güvencesiyle karşılık bulmalıdır. Bu talepler, yalnızca polislerin değil, toplumun tamamının güvenliği ve kamu düzeninin sürekliliği açısından zorunludur.