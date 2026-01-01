Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İBB SDS Yakacak Yardımı Yatmadı


01 Ocak 2026 13:09
İBB SDS Yakacak Yardımı Yatmadı

Ibb 1 ocak yakacak yardimi yatmadi, sozlesmede yenisi imzalanan kadar devam eder demesine ragme sendikalardan sesde yok , ayrica yeni sds durumu nedir bilen varmi?


memurmudurmemur
Aday Memur
01 Ocak 2026 14:54

ek ödemeler kalktı sadece sds alınacak

