Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Kar , hava koşulları, olağanüstü durumlar


01 Ocak 2026 13:19
Valilik veya herneyse bazı şartlar getirerek kar yüzünden daha az personel yığınla iş bırakılan kurumlarda çalışan personele bir ödül sistemi getirmelidir . Bu saçma sapan uygulamalara son verilmelidir. Yok kronik hastalık yok bilmem ne yok 6 yaş çocuğu olan . bir sürü iş tek personele kalıyor bu haksız uygulamalara son verilsin

