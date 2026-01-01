Kar , hava koşulları, olağanüstü durumlar

Valilik veya herneyse bazı şartlar getirerek kar yüzünden daha az personel yığınla iş bırakılan kurumlarda çalışan personele bir ödül sistemi getirmelidir . Bu saçma sapan uygulamalara son verilmelidir. Yok kronik hastalık yok bilmem ne yok 6 yaş çocuğu olan . bir sürü iş tek personele kalıyor bu haksız uygulamalara son verilsin

