Muvafakatname ile geçiş ?


01 Ocak 2026 14:23
Muvafakatname ile geçiş ?

sürekli işçi güvenlik görevlisi olarak çalısıyorum 3 senedir tıbbi sekreterlik diplomam ve kpss puanım var sekreter olarak çalışmaya devam etmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim ?

