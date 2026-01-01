Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

4-D İşçilerin Özelleştirilmesi


01 Ocak 2026 16:10
4-D İşçilerin Özelleştirilmesi

Kamu işçilerinin özelleştirilmesi ve özel şirkete devredilmesi konusunda bir çalışma yapalım. 30 bin liraya yapılacak işi devlet x3 maaşla yaptırıyor, anayasaya göre herkes devletin menfaatini gözetmekle yükümlüdür. İlgili kurumlara (maliye bakanlığı ve özelleştirme idaresine) cimer üzerinden dilekçe gönderelim.

