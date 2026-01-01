Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DMO SATINALMA YDS KABUL EDİYOR MU?


01 Ocak 2026 17:28
DMO SATINALMA YDS KABUL EDİYOR MU?

Merhaba satın alma uzmanı yardımcılığı için yds puanım var ancak nitelik kodunda kpds yazmış fark ediyor mu?

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaDSİ 2024 giyim yardımıTCDD promosyonBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTEİAŞ giyim yardımıElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?Eti maden genel müdürlük mü taşra mı ?kadroludan sözleşmeliye veya kite geçiş Botaş mülakat kıyafeti

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 2026 1 çığ 1 günün filmi 2 kar tatili 1

Son Haberler

Bursa'da korku dolu anlar: Kayan araç vatandaşların arasına daldıMeteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyorİTÜ'de yarın dersler çevrim içi yapılacak30 ilde okullar yarın da tatil edildiİsviçre'de bir barda çıkan yangında onlarca kişi öldü

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.