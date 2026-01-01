Antidepresan kullanımı ve heyet raporu

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
01 Ocak 2026 17:30
Arkadaşlar yakın bir zamanda stresden dolayı psikyatriye gittim ve paxil 10mg şeklinde ilac kullanıyorum. ilaç antidepresan ilerki hafta veya aylarda memurluk için sağlık raporu almam gerektiğinde bir sorun yaratır mı?


utfcigdem
Aday Memur
01 Ocak 2026 18:30

Bende lustral kullanıyorum.raporlu ilacım hatta.sorun teşkil eder mi bilmiyorum


BBERKE23
Aday Memur
01 Ocak 2026 18:35

daha önce sağlık kuruluna girenler bilgilendirebilir mi?

