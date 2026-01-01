Meslekte 9. yıl olan Memura Yedek subaylık Nedeniyle 30+4 İzin Açılır mı?

s.a arkdaslar. İdari buronunda bilgisi olmadığı için buraya yazıyorum. 2013/2014 arası yedek subay asteğmen olarak askerlik yaptım. Mesleğe giriş tarihi 04.01.2017 bu gün PBS de baktığım da 2026 yıllık izin 20+4 gözüküyor. Asteğmenlik kamudan sayılmıyor mu 30+4 olması gerekmez mi ? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim cevabı bulamadım dilekçe yazacam ona göre...

