Meslekte 9. yıl olan Memura Yedek subaylık Nedeniyle 30+4 İzin Açılır mı?


01 Ocak 2026 19:16
Meslekte 9. yıl olan Memura Yedek subaylık Nedeniyle 30+4 İzin Açılır mı?
s.a arkdaslar. İdari buronunda bilgisi olmadığı için buraya yazıyorum. 2013/2014 arası yedek subay asteğmen olarak askerlik yaptım. Mesleğe giriş tarihi 04.01.2017 bu gün PBS de baktığım da 2026 yıllık izin 20+4 gözüküyor. Asteğmenlik kamudan sayılmıyor mu 30+4 olması gerekmez mi ? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim cevabı bulamadım dilekçe yazacam ona göre...

xLmx
Şef
01 Ocak 2026 19:56
eğer 12 ay yaptıysan mesleğe girişini 04.01.2016 olarak hesapla yani 4 ocaktan sonra olur

Ahmet2018
Memur
01 Ocak 2026 20:58

Hizmet birleştirmesi ile ilgili dilekçe istenebilir normalde memuriyette 10 yıl gerekiyor emniyet teşkilatından 10 yıl olacak diye şart yok.


tukayf
Daire Başkanı
01 Ocak 2026 20:58

hizmet birletirme yaptiniz mi. ya da meslege baslarken yedek subayligi islettiniz mi?

