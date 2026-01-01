Norm fazlası öğretmen ataması üzerine..

Değerli arkadaşlar yakın zamanda norm kadro fazlası öğretmen ataması yapılacağını tahmin ediyoruz. Çokça tartışıldı, konuşuldu ancak ZORUNLU HİZMET konusu hiç konuşulmadı. Bir öğretmen yada eşi ZORUNLU hizmetini yapmışsa özellikle resen atamadan muaf olmalı diye düşünüyorum. Yıllardır 5ve 6.hizmet alanlarında 3, 4 kere zorunlu hizmet bitirecek kadar zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlerin bu emekleri dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Kişisel bir analizdir.

Değerli arkadaşlar yakın zamanda norm kadro fazlası öğretmen ataması yapılacağını tahmin ediyoruz. Çokça tartışıldı, konuşuldu ancak ZORUNLU HİZMET konusu hiç konuşulmadı. Bir öğretmen yada eşi ZORUNLU hizmetini yapmışsa özellikle resen atamadan muaf olmalı diye düşünüyorum. Yıllardır 5ve 6.hizmet alanlarında 3, 4 kere zorunlu hizmet bitirecek kadar zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlerin bu emekleri dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Kişisel bir analizdir.