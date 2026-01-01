POLSAN kredi organları neden 4.5 bankalar daha düşük

ayrıca yeni üye olanlara eskiden ilk ay kredi veriyorlardı şuan 6 ay şartı var limitleri arttırıp vadeyi uzatıp polislerin sıkıntısına bir nebze olsun çare olabilirler burası Polis Sandığı değilmi maaşını almadan polisten tahsilat yapabiliyorsun şu şartların düzenlenmesi gerekiyor bence YENİLİK her zaman iyidir

ayrıca yeni üye olanlara eskiden ilk ay kredi veriyorlardı şuan 6 ay şartı var limitleri arttırıp vadeyi uzatıp polislerin sıkıntısına bir nebze olsun çare olabilirler burası Polis Sandığı değilmi maaşını almadan polisten tahsilat yapabiliyorsun şu şartların düzenlenmesi gerekiyor bence YENİLİK her zaman iyidir