01 Ocak 2026 22:16
Ücretsiz İzin Hakkında Yardım

Merhaba 9 yıllık zabıt katibiyim bulunduğum kalemden gidemiyorum hakim göndermiyor, komisyon talebimi red ediyor, ücretsiz izin almayı düşünüyorum, döneceğimde tekrar aynı kaleme verirler mi teşekkürler


feridunemeksiz
Şef
01 Ocak 2026 22:26
vermezler

maratonton
Memur
01 Ocak 2026 22:44

Komisyon un personel eksikliği sebebiyle ücretsiz izin vermeme ihtimali de olabilir


tml378
Aday Memur
01 Ocak 2026 22:56
nasıl bir yol izlemeliyim red almamak için
maratonton, 21 dk. önce

Komisyon un personel eksikliği sebebiyle ücretsiz izin vermeme ihtimali de olabilir

