25 yılı dolduran öğretmen emekli olabilmelidir.


01 Ocak 2026 23:04
25 yılı dolduran öğretmen emekli olabilmelidir.

Sendikalarin gündeme alması gereken bir konudur Emekli maaşı zaten düşük.Kademeli emeklilik de çıkacak gibi değil.Bu meslege de artık yıpranma payı verilmeli.Genc öğretmenlere yer açılmalıdır.


okuryazar3
Müsteşar
01 Ocak 2026 23:16

Genç öğretmen adaylarına öğretmen babalarının harçlık verme durumundaki bir ülkeden mi bahsediyoruz:))Sıtmayı göstersen de ölüme razı edemezsin. Ülkemizde emeklinin halini TUİK gibi hokus fokus abraka dabra ile enflasyonu düşüren bir kurum bile gündeme almaktan tir tir titriyorken.Eskiden çalışırken aldığı maaşın %75-80 i oranında emekli maaşı bağlanıyordu şimdi mÖbarek zihniyetin uygulamaları ile % 45 orana çaresiz 65 yaş kanının son damlasına kadar direniyor ,valla kimse keyfinden bu kadar itibarsızlaştırılmış mesleği yapmaya devam etmiyor abicim::))


okuryazar3
Müsteşar
01 Ocak 2026 23:20

Ölümü gösterip sıtmaya razı etme sözünü emekliliğin ölüm demek olduğunu vurgulamaya alt üst ettim biline:))


Rahatsız 1
Aday Memur
01 Ocak 2026 23:21

Ben yaşlılar emekli olsun da gençlere yer açılsın demedim.Metnimin ana teması 25 yılı dolduran emekli olabilmeli.Yoksa isteyen ve ihtiyaci olan 115 yaşına kadar calisabilir

okuryazar3
Müsteşar
01 Ocak 2026 23:34

Biliyorum formda daha önce bu durumla ilgili açtığın bir ankete de oy kullanmıştım;

25 yılını dolduran öğretmen de emekli dilekçesi veremeye cesaret edemez demek istedim.

24-25 yaşlarında göreve başladığını farz etsek 40 civarı emekliyi hak edecek maaş bağlanması için 55 yaşı bekleyecek, malum kademeli EYT bir başka muammaya dönüştü.

okuryazar3
Müsteşar
01 Ocak 2026 23:36

45* civarı hak edecek klavye azizliği.


jajacoelho
Genel Müdür
01 Ocak 2026 23:50

vallahi bana bugün emeklisin deseler 1 samiye düşünmem bırakırım..20 yıl çalışmışım..meslekten usandım yeter..emeklii maaşı düşükmüş umrunda değil..kademeli emekliliği dört gözle bekliyorum..4.5 milyon kişi bekliyor 2028de kesinlikle çıkacağını düşünüyorum..prime dayalı çıkarsa ödediğim primler hayli hayli yeter


Hayydar
Memur
02 Ocak 2026 00:21

Polise ve askere tanınan yıpranma payı öğretmene de tanınmalıdır, zira çocukların/velilerin maskarası olduk vesselam, sinirden patlayacak da olsak bu stresi hep içimize akıtıyoruz!!?

Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabilir, yoksa kafa mı dayanır 65'e kadar!!?


jajacoelho
Genel Müdür
02 Ocak 2026 00:25

yıpranma payı verildi diyelim, 4 yıla 1 yıl olsun..benim 20 yılım var ..5 yıl düşer..55 yaş olur..55 de çok ki ...bu işin en doğrusu prime dayalı kademeli emeklilik çıkmasıdır..7 bin primi dolduran emekli olabilmelidir primine göre de emekli maaşı almalıdır..9 bini dolduran da ona göre emekli maaşı almalı..65 e kadar çalışırım diyen de en yüksek emekli maaşını almalı

Rahatsız 1
Aday Memur
02 Ocak 2026 00:32

21 yılım bitti 45 yaşındayım hocam

mratanamayan
Memur
02 Ocak 2026 00:41
oldu canim bir eyt yüzünden ekonomi ne halde sosyal güvenlik sistemi can çekişiyor birse öğretmenleri 50 yaşında emekli edelim

Akın13030
Aday Memur
02 Ocak 2026 00:42
askerle polisle aynı işi mi yapıyorsun hocam :) gel işleri değişelim ben 60 yaşına kadar çalışmaya razıyım öğretmenlikte ama sen polisliği 1 yıl yap canın mesleğim diye nasıl kaçıyorsun bak :) burda ne işin var diyeceksin şimdi öyle bir denk geldi baktım yazma gereği duydum vesselam
