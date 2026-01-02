Ünvan değişikliği sınavı

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

02 Ocak 2026 08:21
Birkaç gün önce sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sistemde yazan "sıra no" yazılı sınav sıralaması mı? Yoksa yazılı +sözlü mü? Veya şöyle sorayım. Sözlü sınav sonucundan sonra "sıra no" su değişen bir aday var mı?

