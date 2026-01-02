Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Sayısal Yöntemler Bilim Sınavı


02 Ocak 2026 09:18
Sayısal Yöntemler Bilim Sınavı

Merhabalar,

İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler yazılı giriş sınavına girmeye hak kazandım. Bu yazılı sınavda ne gibi bir soru beklemeliyim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal DavasıMemurluktan akademiye geçmek (maaş ve diğerleri)Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..Tübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem

Sözlük

2026 1 çığ 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 11

Son Haberler

Anıtkabir, 2025'te 8 milyon 242 bin 170 ziyaretçiyi ağırladıYalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklamaMTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 ŞubatBakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı2026 yılı harcırahları belli oldu

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa