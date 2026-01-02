Memurlar.net kamu işçilerinin haklarını haber yapmaması

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
02 Ocak 2026 09:20
Memurlar.net defalarca komik zam alan memuru haber yapıyor amacı neyse.Taşerondan kadroya geçen ya da kurayla işe giren kamu işçilerine verilen ikramiye ,tediye,yol,yemek neden haber yapılmaz ?Tek suçumuz kpss ile mi atanmak? Vasıflı işçilere verilesin kimsenin sesi çıkmaz(maden,savunma sanayi vb.).Memurla aynı işi yapıp sınavsız işe giren kişilere verilen uçuk maaşlar neden konuşulmuyor memurlar.net tarafından ?Bu haksızlığı neden dile getirmiyorlar ?Bu kişiler temizlik,güvenlik,büro gibi kpss ile atanılan işlere bedavaya girmiş kişiler.Memura 2026 da ikramiye,tediye,yol,yemek ile en az aylık 15-20 bin tl fark atacaklar.Devletin asli personeli memura yol,yemek için 1 tl bile vermeyen devlet , kamu ,işçisine yemek,yol(2026 da ortalama günlük 400 tl veriyor).Kamu bütçesi işçiye gelince önemsenmiyor ve tüm kamu kaynakları yağdırılıyor.Memurlar.net bu haksızlığı dile getirmiyorsanız isminizi değiştirin !!!!!!!

