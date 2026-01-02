Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
CTE ÜDS Gıda Teknisyenliği Bu Başlık Altında Bilgi Paylaşımında Bulunabiliriz


02 Ocak 2026 11:31
CTE ÜDS Gıda Teknisyenliği Bu Başlık Altında Bilgi Paylaşımında Bulunabiliriz

Evet arkadaşlar sınav sonuçlarımız açıklandı herkese hayırlı olsun umarım sonuçlar istediğiniz gibi gelmiştir. Bilgi paylaşımında ve etkileşimde kalmak adına bir grup kurmak istedim&nbsp;

