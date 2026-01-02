CTE ÜDS Gıda Teknisyenliği Bu Başlık Altında Bilgi Paylaşımında Bulunabiliriz

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Katiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?ÜDS Başvurularında Hakkımın Yendiğini Düşünüyorum, Dava Hakkım Var mı?Kar, Hava Koşulları, Olağanüstü DurumlarYeşil Pasaport İçin Dolu Boş KararnamesiSosyal çalışmacı unvan değişikliğine girecek arkadaşlar tek başlık altında toplanalımEğitici Olmuş Var mı?Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerdeÜcretsiz İzin Hakkında Yardımİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım Lütfen4-D İşçilerin Özelleştirilmesi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa