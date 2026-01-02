Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yaş haddi 71


02 Ocak 2026 11:52
Yaş haddi 71

Bugün 1-2 Ocak 71 dayıların kırmızı kart veda günü.Allah yolunuzu açık etsin.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
02 Ocak 2026 11:59
Keşke 52 ye indirseler de 30 Mart'ta veda ederiz İnşallah, Yoksa hedef 15 Hazirana... Allah herkese nasip etsin...

antepli-pol
Genel Müdür
02 Ocak 2026 12:17

Sancak bayrak, sen o dayıların elinden çok geçtin galiba. Söyle bakalım ne yaptılar sana.


uzman-muallim
Memur
02 Ocak 2026 12:19

Yaş haddi 71 olursa makatına tıpa takarsın sancak bayrak. Yoksa dışkılaya dışkılaya ortalıkta gezersin.


mustafakoçak
Genel Müdür
02 Ocak 2026 13:02
algıda seçicilik. 1971 yılı doğumlu olan değerli meslek büyüklerimiz. yolunuz açık olsun. emeklilik vakti geldi. hepinizin eline sağlık. mutlu mesut emekli hayatınız olur diye bir başlık açmak istemiş. ama herşeyi kisaltmiş.
