Kapadokya alan başkanlığı

02 Ocak 2026 12:30
Merhabalar Kapadokya Alan Başkalığının açtığı 5 sürekli işçi alımına mimarlık alanında başvuru yapmıştım bugün baktığımda sözlü sınava kaldığımı gördüm. Kurumla alakalı yaptığım araştırmalarda atanan adayların 4/d kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edileceğini gördüm ama herhangi bir maaş vb bilgilere ulaşamadım. Söz konusu kurumda mimar maaşları nasıldır 657'li bir devlet memuruna göre çok farkı var mıdır hakları nelerdir vb konularda bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi acaba?

