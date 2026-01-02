Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Kültür Bakanlığı Tayin


02 Ocak 2026 13:24
Kültür Bakanlığı Tayin

22 Mart 2022 yılında sözleşmeli olarak kültür bakanlığına güvenlik olarak atandım bu Mart'ta dört yılım dolacak sonradan kadroda aldım tayin hakkım olur dimi arkadaşlar


Ayşe.ayyy
02 Ocak 2026 13:25
sitede falan tayin ile ilgili bir bilgi bulamıyorum nasıl olacak hiç bilmiyorum Güney Anadolu bölgesine tayin vermek istiyorum şuan İstanbul'dayım
